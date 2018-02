Zollernalbkreis naldo: 74,4 Millionen mit Bus und Bahn unterwegs

Und wie sieht es mit den Bussen aus, in denen nur ein oder zwei Fahrgäste, manchmal auch gar keiner unterwegs sind? Die Nachfrage dürfe nicht das einzige Kriterium für die Bedienungsqualität sein, heißt es in den Vorgaben.

"Die Auslastung der Linien wird ständig beobachtet, und es wird nachgesteuert, falls dies möglich und erforderlich ist", teilt das Landratsamt auf Nachfrage mit. So würden beispielsweise beim Rufbus monatlich Fahrgastzahlen erhoben, um die Akzeptanz des Angebots beurteilen zu können.

In ähnlicher Form werde auch bei anderen Verbindungen verfahren: "Bei Freizeitangeboten kann dementsprechend auch kurzfristig reagiert werden."

Was die "allgemeinen ÖPNV-Linien" angehe, könne der Erfolg nicht allein an den Fahrgastzahlen festgemacht werden. Diese Verbindungen dienten der Daseinsvorsorge. Ziel sei es, "auch die Bevölkerung in kleineren Gemeinden oder Teilorten an den ÖPNV anzubinden". Deshalb könne in diesen Bereichen nie mit einer kostendeckenden Nachfrage beziehungsweise ausgelasteten Fahrzeugen gerechnet werden.

Untersucht werden auch die Fahrzeiten zum nächsten Mittelzentrum im Zollernalbkreis: Keine Fahrt dauert länger als 30 Minuten, zwei Strecken liegen knapp darunter – die Verbindungen von Heiligenzimmern beziehungsweise Obernheim nach Balingen.

Eine weitere Frage, der die Verkehrsbehörde bereits im vergangenen Jahr nachgegangen ist: Sind die Haltestellen im Kreis rollstuhl-, kinderwagen- oder blindenfreundlich? Von 504 Haltestellen mit 778 Haltepunkten, die im vergangenen Jahr untersucht und fotografiert worden sind, sind nur drei – also 0,4 Prozent – barrierefrei. 80 Prozent werden als "eingeschränkt barrierefrei" eingestuft, die restlichen als "nicht barrierefrei".

Die Herrichtung der Haltestellen ist in der Zuständigkeit der Städte und Gemeinden. Die Verkehrsunternehmen sind lediglich für das Aufstellen der Schilder und den Fahrplan verantwortlich.