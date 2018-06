Zollernalbkreis Lotto-Millionärin investiert nur sieben Euro

Für viele Menschen der Lebenstraum schlechthin, doch zeigt die Erfahrung auch, dass viele Gewinner zunächst überfordert sind. Für die erste Zeit nach dem Gewinn hat der Pressesprecher aber einige Verhaltenstipps: "Zunächst einmal sollte man Gras über die Sache wachsen lassen und zunächst so weiterleben wie bisher auch. Letztlich muss man sich natürlich irgendwann schon Gedanken machen, was mit dem neuen Geldsegen angestellt werden soll. Dafür sollte sich jeder Gewinner in Geld- und Steuerfragen sachkundig beraten lassen, denn einen Anlage- oder Finanzberater stellt auch Lotto BaWü nicht."

Gewinner bleiben anonym

Wer die glückliche Gewinnerin ist, wird auch schwarzwaelder-bote.de nicht erfahren. In Deutschland bleiben die Lotto-Gewinner – anders als etwa in den USA - anonym. "Und das bleibt auch hoffentlich noch lange so", hofft Mathias Yagmur.