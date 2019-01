Zollernalbkreis Landratsamt warnt vor illegalen Sperrmüll-Sammlungen

Das Landratsamt warnt vor diesen Abfallsammlern, die auch im Zollernalbkreis vermehrt unterwegs sind. In vielen Briefkästen seien jetzt wieder Zettel aufgetaucht. Die Abfallsammlung durch die "ungarische Familie" sei dem Landratsamt nicht wie erforderlich gemeldet worden.

Derartige Abfälle müssten über die Sperrmüllsammlung auf Abruf oder in den Wertstoffzentren abgegeben werden. Vor allem Elektrogeräte oder Altfahrzeuge, die als gefährliche Abfälle gelten, dürften nicht von anderen gesammelt werden.

Beim Abfallwirtschaftsamt des Landkreises ist bekannt: "Oft werden die Gegenstände, die die illegalen Sammler nicht gebrauchen können, auf Parkplätzen oder in der freien Natur entsorgt." Das Landratsamt weist darauf hin, dass sich Personen, die sich an diesen Sammlungen beteiligen, unter Umständen strafbar machen beziehungsweise rechtswidrig verhalten. Daher sollten die Bürger keine Gegenstände mit den besagten Wurfzetteln versehen an die Straße stellen.