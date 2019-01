Zollernalbkreis Helmut Reitemann zieht nach Balingen

Reitemann bestätigte in dieser Woche auf Anfrage entsprechende Informationen unserer Zeitung. Voraussichtlich Mitte Februar werde er in eine rund 100 Quadratmeter große Wohnung im Neubau an der Friedrichstraße 42 einziehen (früher Modehaus Leibfritz). Im Obergeschoss, fast über den Dächern der Stadt – und das Rathaus schräg gegenüber immer im Blick.

Die Reitemanns ziehen dort als Mieter ein, ihr Haus am bisherigen Lebensmittelpunkt in Hohentengen im Landkreis Sigmaringen behalten sie. Dieses soll zweien der drei Söhne weiterhin ein Zuhause sein: Der eine studiert im nahen Weingarten an der Pädagogischen Hochschule. Der Jüngste besucht derzeit in Bad Saulgau die neunte Schulklasse – wenn er die zehnte mit den entsprechenden Noten absolviert hat, werde auch er nach Balingen übersiedeln und hier eine weiterführende Schule besuchen. Der dritte Reitemann-Sprössling studiert in Tübingen Pharmazie; für ihn wird die Entfernung zu den Eltern künftig kürzer sein.

Seit 2007 wird über Umzug diskutiert