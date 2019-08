Zollernalbkreis Grandt will Hitler-Geschichte neu schreiben

Über die Reaktionen auf den mehr als 600 Seiten starken Band eins der geplanten achtbändigen Reihe ist er empört: "Ein einziger deutscher Verlag war bereit, mein Buch zu veröffentlichen – mit umfangreichen Kürzungen", sagt er. "Mein Facebook-Account ist gelöscht worden, mit Hunderten Kontakten und Freunden." Im Reval Buch Verlag in Estland ist es vor einigen Wochen erschienen, wird online vertrieben – und steht bereits auf Rang drei der Amazon-Bestsellerliste zum Dritten Reich. Hierzulande ist der Autor, der bereits mit Titeln wie "Schwarzbuch Satanismus", "Europa vor dem Crash" und "Schwarzbuch Waldorf" angeeckt ist, auf wenig Gegenliebe gestoßen. Aber warum? Die Fakten, die er in seiner Dokumentation zusammengetragen hat, seien "für manche unbequem", vermutet er. "Man will mich wirtschaftlich kaputt machen."

Revisionismus habe man ihm vorgeworfen, als Nazi sei er verunglimpft worden. Aber den Holocaust und die Gräueltaten des Kriegs verleugnet er nicht: Er verweist auf sein Buch "Unternehmen Wüste", in dem er die Konzentrationslager am Fuß der Alb dokumentiert hat, und für das er von Ministerpräsident Erwin Teufel mit der Staufermedaille ausgezeichnet worden war. "Ein Nazi", sagt er, "bin ich nicht. Aber ich habe etwas gegen Halbwahrheiten, ich will provozieren."