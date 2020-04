Zollernalbkreis Coronavirus: Zwei neue Todesfälle im Kreis

Ein 82-Jähriger und eine 80-jährige Frau sind an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, heißt es weiter.

Es sind an beiden Klinikstandorten des Zollernalb Klinikums insgesamt 94 infizierte Personen aufgenommen, davon 85 stationär und neun in intensivmedizinischer Betreuung. In den Acura Kliniken Albstadt sind insgesamt zwölf Patienten aufgenommen.

275 Patienten sind nach einer Corona-Erkrankung inzwischen vermutlich wieder genesen.