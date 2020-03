Zollernalbkreis Coronavirus: drei weitere Todesfälle

Ebenfalls bestätigt das Klinikum 70 weitere Corona-Infektionen - 36 Männer und 34 Frauen zwischen 19 und 87 Jahren. Damit steigt die Gesamtzahl der Corona-Fälle im Zollernalbkreis auf 419.

In den Krankenhäusern in Balingen und Ebingen sind 97 Infizierte aufgenommen. Elf Patienten befinden sich in intensivmedizinischer Betreuung.

Von den Infizierten sind bereits 43 Menschen wieder genesen.