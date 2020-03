Zollernalbkreis Coronavirus: 15 neue Fälle, 21 sind genesen

Die Zahl der in den Krankenhäusern untergebrachten Corona-Patienten ist damit seit Donnerstag um elf gestiegen. Die Kapazitäten im Zollernalb-Klinikum sind noch nicht an der Grenze angelangt. Zusätzliche Kapazitäten für weniger schwere Fälle bietet die Acura-Klinik in Albstadt; zudem ist das Noz-Lazarett, das das DRK in der Balinger Kreissporthalle eingerichtet hat, bereit für die Aufnahme von Corona-Infizierten.