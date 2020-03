Zollernalbkreis Balingen-Süd wird Corona-Zentrale im Kreis

Tag für Tag steigt die Zahl der an dem neuartigen Virus erkrankten Menschen im Zollernalbkreis weiter. Am Mittwoch wurden 57 neue Fälle genannt, damit beträgt die Zahl der bekannt gewordenen Infektionen nun 219. 66 Menschen befinden sich derzeit zur Behandlung im Krankenhaus, neun davon in intensivmedizinischer Betreuung. Weil eine solche Entwicklung absehbar war, haben der Landkreis, das Zollernalb-Klinikum und die Hausärzte, so formulierte es Landrat Günther-Martin Pauli am Mittwoch, an einem Strang gezogen: Mit Besonnenheit habe man versucht, in der Lage zu sein, nicht nur reagieren zu müssen. Die Corona-Zentrale in Balingen ist nun kurz davor, einsatzbereit zu sein.

Schwerpunktambulanz: Diese wird in der SparkassenArena, eigentlich Heimat der HBW-Bundesligahandballer, eingerichtet. Geleitet wird sie von dem Balinger Mediziner Daniel Urban. Der Facharzt für Innere Medizin schließt dafür seine Praxis. Ziel sei es, so Urban, dass alle Menschen, die Corona-Symptome an sich bemerken oder sonstwie den Verdacht haben, sich das Virus eingefangen zu haben, künftig in der Arena und eben nicht mehr bei ihren Hausärzten vorstellig werden. Anmeldungen seien dafür nicht notwendig. Damit entlaste man die Praxen im Kreis, sofern sie nicht bereits wegen Corona geschlossen sind.