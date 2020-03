Zollernalbkreis 61-Jähriger stirbt an Coronavirus

Drei neue Infektionen wurden am Montag bekannt, damit steigt die Zahl der Menschen, die sich das neuartige Virus bislang eingefangen haben, auf 349. 35 Menschen, die sich infiziert hatten, gelten mittlerweile als wieder genesen.

In den beiden Krankenhäusern in Balingen und Ebingen wurden am Montag (Stand 9.30 Uhr) 109 Corona-Patienten behandelt, zwölf davon befanden sich in intensivmedizinischer Betreuung.