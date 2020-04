Zollernalbkreis 47 weitere Corona-Infektionen

Im Landkreis sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus drei weitere Todesfälle zu beklagen. Ein 94-jähriger Mann ist am Samstag, 4. April, im Zollernalb Klinikum an den Folgen der Lungenkrankheit gestorben. Zwei 82-jährige infizierte Frauen sind am Donnerstag, 2. April, und Freitag, 3. April, gestorben.

An beiden Klinikstandorten sind insgesamt 90 infizierte Menschen aufgenommen, 76 davon stationär und 14 in intensivmedizinischer Betreuung.