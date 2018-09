Zimmern Zimmerner Gewerbegebiet füllt sich weiter

Nötige Befreiung als unbedenklich eingestuft

Zwei kleinere Befreiungstatbestände sah die Verbandsversammlung als unbedenklich an und erteilte dem Baugesuch einhellig das Einvernehmen. Problemlos passierte auch das Gesuch der Firma Rampf Immobilien das Gremium. Das Unternehmen will auf seinem Grundstück in der Römerallee 278 Stellplätze bauen.