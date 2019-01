Zimmern Zimmern nimmt Dauerparker vor der Post ins Visier

Die Einschränkung gilt montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und an Samstagen von 8 bis 13 Uhr. Mancher stellt sein Fahrzeug dort aber dennoch wohl den ganzen Tag ab, so wurde in der Sitzung des Gemeinderats kritisiert.

Gemeinderätin Ingrid Balke hatte mit ihrer Anfrage den Stein ins Rollen gebracht. Wie lange darf man vor der Post parken? Das war die Frage. Niemand – weder aus den Reihen der Verwaltung noch aus dem Kreis der Ratsmitglieder – wusste so richtig Bescheid.

Mittlerweile ist die Sache geklärt. Auch Bürgermeisterin Carmen Merz hat sich vergewissert. "Dort ist kein Dauerparken zulässig. Die Verwaltung wird über das Amtsblatt darauf hinweisen und über den Wirtschaftsförderer auf die Gewerbetreibenden zugehen", erklärte die Rathauschefin einen Tag später auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten. In der Sitzung hatte sie – wie andere auch – noch angezweifelt, ob es sich um Kurzzeitparkplätze handelt.