Zimmern Wellensittich aus Zimmern Bundessieger

Zimmern-Horgen. Vor einigen Tagen fand in Kassel die Bundesschau der Vereinigung für Artenschutz, Vogelhaltung und Vogelschutz (AZ) statt. Es wurden fast 10 000 Vögel von 1000 Züchtern in verschiedenen Sparten ausgestellt. In der Sparte Wellensittiche präsentierten 200 Züchter rund 2000 Vögel. Mit dabei waren Timo Harr aus Zimmern-Horgen, Wolfgang Frick aus Fluorn-Winzeln und Tim Bronner aus Dornhan (alle Vogelfreunde Trossingen). Timo Harr wurde mit einer jungen grauen Henne Bundessieger. Diese Henne war das beste Gegengeschlecht der Schau, bester Jungvogel und Bundesgruppensieger Grau. Zudem freute sich Harr über den besten Zimt Opalin und den besten Texas Clearbody, hier wurde er jeweils mit einer jungen Henne Bundesgruppensieger. In der Gesamtleistung waren die Wellensittiche von Timo Harr in Summe ebenfalls auf Platz eins. Wolfgang Frick erreichte bei den Texas Clearbodies einen Gruppensieger und zwei Gruppensieger Gegengeschlecht und stellt wie Timo Harr weiterhin in der Liga "Champion Stufe" aus. Tim Bronner erreichte mit seinem Farbwellensittich einen Klassensieger.