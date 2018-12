Zimmern Von der Kellerwerkstatt zur großen Firma

Barth Mechanik ist ein kleines, aber feines Familienunternehmen in der zweiten Generation mit derzeit knapp 20 Mitarbeitern. Firmengründer Hermann Barth fertigte 1989 als gebürtiger Zimmerner im Kellerraum des Hauses erste Musterteile und Prototypen. Bereits zwei Jahre später stieg er auf moderne NC-Maschinen um. Es folgte eine stetige Weiterentwicklung des Unternehmens Barth Mechanik. Visionen und Innovationen waren seither der Motor des Unternehmens. Man stellte sich immer neuen Herausforderungen und Wünschen der Kunden.

2001 traten die beiden Söhne des Firmenbegründers, Manuel und Benjamin, in den Betrieb ein und die Firma wandelte sich zur jetzigen Barth Mechanik GmbH. 2003 fand der Umzug in die alte Flözlinger Straße statt. Nachdem im vergangenen Jahr die Montagefläche an ihre Grenzen stieß, entschied sich die Firmenfamilie für eine weitere große Investition in die Zukunft: einen Erweiterungsbau mit einer neuen Montagehalle war notwendig geworden. Das neue Gebäude wurde nun seiner Bestimmung übergeben: der Produktion von Industrielösungen wie Greifer, Ablagesysteme und Zuführsysteme, Roboterzellen und Fertigungszellen, Sichtprüfsysteme sowie NC-Fertigung.

Bürgermeisterin Carmen Merz zeigte sich begeistert: "In den vergangenen Monaten ist für Ihre Firma eine wichtige Erweiterungsfläche entstanden. So können Sie ihren Mitarbeitern hier weiterhin moderne und attraktive Arbeitsplätze bieten und hochinnovative Produkte in Zimmern fertigen."