Zimmern unter der Burg Tempo-30-Regelung in der Ortsmitte

Zimmern u. d. B. 146 Unterschriften von Zimmerner Bürger sind im Bürgermeisteramt vor einigen Tagen abgegeben worden. Viele der Unterzeichner, so Bürgermeister Elmar Koch, hätten sich für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen unterschiedlichster Art ausgesprochen. Angeregt worden seien eine Tempo-30-Zone oder eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 40 Stundenkilometer.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Mittwoch beschlossen, Tempo 30 auf der Ortsdurchfahrt ab der Einmündung Schrofenweg bis zum Gebäude Gößlinger Straße 15 auf einer Länge von rund 450 Metern zu beantragen. In diesem Bereich, der den Dorfplatz umfasst, würden viele Fußgänger die Straße überqueren, vor allem auch die Kinder, die den Kindergarten besuchen.

Eine ebenfalls vorgeschlagene Rechts-vor-Links-Regelung an der Ortsdurchfahrt lehnte das Gremium ab, weil eine solche auf der Kreisstraße als Vorfahrtsstraße nicht durchzusetzen sei. Auch ein Zebrastreifen am Dorfplatz werde vom Landratsamt nicht genehmigt, weil die dafür nötigen Fußgänger- und Verkehrszahlen nicht gegeben seien.