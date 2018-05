Zimmern unter der Burg Große Bandbreite: von Marsch bis Jazzklassiker

Für die aktive Kapelle kündigte Florian Mager den Zuhörern die Stücke "Rodny Kraj", "Pompeij", "The Seventh Night of July" und "Marsch der belgischen Fallschirmspringer" an. Nach einer Pause rundeten "Musik ist Trumpf", "Sir Duke", "Un poco Cinco" sowie "Berliner Luft" den gelungenen Abend ab.