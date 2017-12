Zimmern unter der Burg Gedenkgottesdienst zum 40-jährigen Bestehen

Im Laufe des Jubiläumsjahrs hatte der Musikverein schon mehrere Veranstaltungen organisiert.

So waren im Februar zahlreiche Mitglieder zu Ehrenmitgliedern ernannt worden, beim Jahreskonzert war die Patenkapelle, die Stadtkapelle aus Schömberg mit dabei, und die Aktiven feierten ein erfolgreiches "Septemb(i)erfest". Zudem wird der Ausflug in die Fisser Berge in Erinnerung bleiben.

Mit dem Gedenkgottesdienst rundete der Verein nun sein Geburtstagsjahr ab. Dabei wurde der verstorbenen Gründungsmitgliedern, Mitgliedern und aktiven Musikern gedacht. Pfarrer Johannes Holdt feierter die Messe, und der Musikverein umrahmte diese mit den Stücken "Sankt Cäcilia", "Elsa’s Procession to the Cathedral", "Pater Noster" sowie "Gloria Sancti".