Zimmern Teufel lobt Dynamik des neuen Schulleiters

"Mit Schulleiter Jan Hofelich hat die Schule einen Macher gewonnen, der mit vielen innovativen Ideen und Projekten neue Impulse in das komplette Haus bringt", so Teufel, der gemeinsam mit Bürgermeisterin Carmen Merz vor Ort war. Die gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Gemeinde trage bereits Früchte und so würden bald die Großprojekte neue Mensa und die mediale Ausstattung der Klassenzimmer angegangen.

Nach einer Schulführung, bei der unterschiedliche Unterrichtsinhalte präsentiert wurden, hatten die Acht- und Neuntklässler die Möglichkeit, Fragen, die sie im Rahmen des Gemeinschaftskundeunterrichts erarbeitet wurden, an den Abgeordneten zu stellen. Dabei gab Teufel den Schülern einen detaillierten Einblick in die Arbeit eines Landtagsabgeordneten. Zudem tauschte er sich mit ihnen über aktuelle politische Themen aus.

Die allgemeine Problematik, dass viele Lehrer einfach nicht in den ländlichen Raum wollen, spiegelt sich auch in Zimmern wider. Dennoch sei die Unterrichtsversorgung in Zimmern gut, was jedoch, laut Jan Hofelich, nicht über die allgemein angespannte Situation hinwegtäuschen könne.