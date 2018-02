Zimmern St.-Konrad-Kirche bekommt Werktagskapelle

Bei schönem Wetter würden zudem die einst von Romuald Hengstler gestalteten Glasfenster herrlich zur Geltung kommen. Tobias Kammerer möchte bei der Farbgebung die Farben der Fenster mit einbeziehen. Die Wand, die den Chor von der Seitenkapelle trennen wird, ist in ein breites Glasband gefasst, das die Wand leicht erscheinen lässt und zudem das Licht weiterhin in den Chor der Kirche durchlässt. Eine Besonderheit wird der neue Tabernakel sein, der in der Trennwand eingelassen und von beiden Seiten, das heißt von Kirche und Werktagskapelle, zugänglich ist.

Auch die Prinzipalien wie Ambo und Altar für die neue Kapelle gestaltet Tobias Kammerer. Sie sind aus Stahl in den Farben Gold und Silber gehalten. Der Ambo ist aus dem Altar herausgeschnitten. Und so bilden die beiden Ausstattungsstücke eine Einheit. An der Wand hinter dem Altar hat Kammerer mit zarten grünen Linien ein Kreuz angedeutet. Grün beschreibt er als Farbe der Hoffnung und Wiederkehr des Paradieses. Von unten herauf scheint ein Feuer zu entbrennen. Die rote Farbe steht hier für das Martyrium und die Liebe, das Gelb für die Auferstehung und das Geheimnis von Ostern. Der Zugang der Werktagskapelle erfolgt durch eine transparente Glastür.

Auch im Kirchenraum wird Kammerer farbliche Akzente setzen. So soll der Christus an der Chorwand eine gelbe Hintermalung erhalten, die auch hier für die Auferstehung steht. Ebenfalls Kirchenpatron St. Konrad und Maria erhalten farbliche Hintermalungen. Insgesamt wird die Kirche heller ausgemalt und auch die Orgel soll wieder auf Vordermann gebracht werden. Im Sommer soll mit den Arbeiten begonnen werden. Bis Weihnachten möchte man die neuen Räume wieder nutzen können. "Wir hoffen, dass das alles klappt", sagen Gemeindereferent Michael Leibrecht und Kirchengemeinderatsmitglied Ralf Hengge. Während der Renovierungsarbeiten werden die Gottesdienste in der "Arche" stattfinden.

Ein weiteres Projekt von Tobias Kammerer steht vor der Umsetzung. Am 19. Februar soll die sieben Meter hohe Glaskunst am Heimburger-Kreisel aufgestellt werden. "Bei der Größe sind wir hier wirklich ans Äußerste gegangen. Ich bin sehr gespannt", freut sich der Künstler. Zudem wurden auch Lampen installiert, so dass die Glasskulptur bei Nacht ins rechte Licht gerückt wird. Man darf also gespannt sein. Zudem stehen weitere Projekte in der Region, wie die Ausmalung der methodistischen Kirche in St. Georgen sowie Planungen für die Gestaltung der evangelischen Kirche in Schramberg-Sulgen auf dem Plan.