Zimmern Seit 60 Jahren sozialem Gedanken verpflichtet

Konrad Mink war der Mann für die technischen Dinge, so war er maßgeblich an der letzten Renovierung des Kolpingheims beteiligt. Unentbehrlich war er stets beim Aufbau des Standes am Dorffest. Zusammen mit Karl Hug waren sie das bewährte Thekenpersonal bei den Eintopfessen und den Kirchengemeindefesten.