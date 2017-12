Zimmern/Rottweil Autofahrerin nach Unfall auf B 462 eingeklemmt

Die Frau war gegen 19 Uhr mit ihrem Corsa wegen Eisglät ins Schleudern geraten und in einen Audi gekracht. Dabei wurde der Kleinwagen so stark beschädigt, dass die Frau von den Feuerwehren aus Rottweil und Zimmern aus ihrem Fahrzeug herausgeschnitten werden musste. Anschließend wurde die Schwerverletzte in eine Klinik gebracht. Der Fahrer des Audi blieb unverletzt.

Am Corsa entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro. Der Sachschaden am Audi beträgt etwa 20.000 Euro.