Zimmern Regentropfen trüben etwas den Glanz

Zimmern o. R. Wer noch auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk war, der wurde auf dem Zimmerner Weihnachtsmarkt schnell fündig. Den Organisatoren war es einmal mehr gelungen, eine abwechslungsreiche Mischung aus Kunsthandwerk, Deko- und Geschenkartikeln sowie Essensständen zu bieten. Auch Spielzeug, Handarbeiten und Hochprozentiges lockte zu den Auslagen. Und nicht zuletzt die Weihnachtsbäume, die Thomas Broghammer anbot, fanden Abnehmer.

Die Besucher nutzten das reichhaltige Angebot, obwohl das Wetter am Samstag kaum weihnachtliche Stimmung aufkommen ließ. Statt Schneeflocken fielen dicke Regentropfen vom Himmel. Die Besucher stellten sich unter und genossen Glühwein, Bratwurst, Waffeln und Co. dennoch. Der "Schuki-Kinderchor des Gesangvereins "Liederkranz" in Kooperation mit der Zimmerner Grund- und Werkrealschule sang Weihnachtslieder und gab damit einen kleinen Vorgeschmack auf das bevorstehende Adventskonzert am dritten Adventssonntag, ab 17 Uhr in der Kirche St. Konrad. Die Jugendkapelle "Unisono" des Musikvereins bot ebenfalls weihnachtliche Weisen dar. Am Nachmittag bescherte der Nikolaus die Marktbesucher.

