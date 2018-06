Zimmern Porsche-Fahrerin blamiert sich vor Polizisten

Zimmern o. R. Eine 62-jährige Porsche-Fahrerin hat am Dienstagvormittag auf der Zufahrt zum Parkplatz Eschachtal West der A 81 die Kontrolle über ihr Gefährt verloren und ist im Grünen gelandet. Schließlich lenkte die 62-Jährige laut Polizei ihr Auto wieder zurück auf die Fahrbahn, visierte einen freien Stellplatz an und krachte mit voller Wucht gegen den etwa zehn Zentimeter hohen Bordstein. Eine Streife der Verkehrspolizei erlebte das unkoordinierte Fahrverhalten der Frau live mit.

Die Beamten waren just in dem Moment am Parkplatz unterwegs. Für sie offensichtlich: Die Frau hatte wohl einiges über den Durst getrunken. Der anschließende Alkoholtest zeigte dann laut Polizeibericht auch deutlich über zwei Promille. Ihren Führerschein musste die Frau noch an Ort und Stelle abgeben. Außerdem wird sie wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.