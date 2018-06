Zimmern Neue Halle: Jetzt startet Wettbewerb

Zimmern o. R. (kw). Nach der Vorstellung der Machbarkeitsstudie im Juli 2017 ist das nun der nächste Schritt. In der Zeit dazwischen etablierte sich die Arbeitsgruppe "Drei-Feld-Sporthalle" mit Vertretern der Vereine, der Verwaltung und des Gemeinderats. Wenn auch eher im Hintergrund tätig, so hat der Arbeitskreis zusammen mit dem Büro Hähnig & Gemmeke bisher sehr wichtige Vorarbeiten geleistet, wie am Ratstisch zu erfahren war. Mehrere Arbeitstreffen sowie Besichtigungen von Hallen standen an.

Mathias Hähnig, er stellte den Ratsmitglieder und den anwesenden Zuhörern die wesentlichen Bestandteile des Wettbewerbs vor, lobte ausdrücklich die gute Zusammenarbeit im Arbeitskreis. Ratsmitglied Hans – Georg Scherfer ("Wir sind auf dem richtigen Weg") gab das Kompliment an das Büro zurück.

Der Gemeinderat billigte einstimmig den vorgestellten Entwurf. Dieser muss jetzt noch vom Preisgericht und der Architektenkammer geprüft werden. Die Auslobung für den begrenzt offenen Ideen- und Realisierungswettbewerb habe nach EU-Recht zu erfolgen, erklärte Hähnig.