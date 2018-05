Zimmern Merz übernimmt im Juni den Inkom-Vorsitz

Zimmern o. R. (psw). Zudem wählten die Verbandsmitglieder mit der Zimmerner Bürgermeisterin Carmen Merz ihre neue Vorsitzende. Die Änderungen waren Ende des vergangenen Jahres in einer gemeinsamen Klausurtagung besprochen und erst vor wenigen Wochen von den beiden Gemeinderäten abgesegnet worden (wir haben jeweils ausführlich berichtet).

Formeller Charakter

Noch-Vorsitzender Ralf Broß, er übergibt das Amt zum 1. Juni für die nächsten drei Jahre an seine Kollegin aus Zimmern, fasste vor den fünf Abstimmungen, die quasi nur noch formellen Charakter hatten und schnell abgehandelt waren, zusammen: "Was wir heute beschließen, das sind die Ergebnisse der Beratungen im Rahmen der Klausurtagung und in den beiden Gemeinderäten." Der brisanteste Punkt, nämlich die für die Inkom-Erweiterung beschlossene neue Aufteilung der Gewerbesteuer zugunsten der Stadt Rottweil, floss noch nicht in die Änderungssatzung ein.