Zimmern Merz: "Ein positives Signal für unseren Zweckverband"

Bauträger ist dabei die TEMA Transport & Logistik GmbH aus Zimmern. Von dort bedient DHL Express ein Servicegebiet, das nach Norden bis Baiersbronn, nach Osten bis Mengen, nach Süden bis an die Schweizer Grenze und nach Westen bis Feldberg reicht.

"Mit dem Erweiterungsbau verdreifachen wir nahezu die Kapazitäten des Standorts", erläutert Markus Reckling, Managing Director DHL Express Germany. "Dank des kontinuierlichen Sendungswachstums in der Region ist dies dringend erforderlich." Die Sendungsmenge in der Region ist in den vergangenen drei Jahren um mehr als 20 Prozent gestiegen, sodass die Erweiterung des Standorts eine logistische Konsequenz war.

Der Expressdienstleister sieht sich nun für das prognostizierte regionale Plus von sechs Prozent in den kommenden zehn Jahren bestens gerüstet.