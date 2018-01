Zu Beginn des neuen Jahres traf sich eine 16-köpfige Gruppe des Liederkranz Zimmern zur alljährlichen kleinen Winter-(Nacht-)Wanderung. Bei kalten Temperaturen machte sich die Gruppe am Mittag auf den Weg ins Täle nach Flözlingen, über das Inkom, vorbei an der alten Kläranlage zur Hirschbrauerei. Dort angekommen stießen ein paar Nichtwanderer dazu und die Gruppe verbrachten dort gesellige Stunden miteinander. Frisch gestärkt traten einige wieder zu Fuß den Heimweg an und kamen trotz Dunkelheit wieder gut nach Hause. Foto: Liederkranz