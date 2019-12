Zimmern Kinderhaus im Frühjahr bezugsfertig

Der Gemeinderat hat in der letzten Sitzung einmal dem Antrag der Verwaltung auf Gewährung eines Zuschusses aus der kommunalen Sportstättenbauförderung zugestimmt. Im Jahr 2020 stellt die Gemeinde 360 000 Euro für Planungskosten in den Haushalt ein. Die dicken Brocken für die neue Sporthalle kommen gemäß der Finanzplanung in den Jahren 2021 (drei Millionen Euro) und 2022 (vier Millionen) auf die Gemeinde zu. Darauf basiert die voraussichtliche Kreditaufnahme über 6,5 Millionen. An Einzahlungen (Zuschüsse) für den Sporthallenneubau sind in 2021 und 2022 jeweils 200.000 Euro eingeplant. Für die neue kommunale Kindertagesstätte stellt die Verwaltung einen Antrag auf Investitionshilfe aus dem Ausgleichsstock.