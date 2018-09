Zimmern Kinder sorgen für viel Betrieb auf den Plätzen

Für die Stärkung der künftigen Tennisprofis war mit Frühstück, Mittagsessen und krönender Eisschlacht bestens gesorgt. Die Veranstaltung endete in großer Runde mit zufriedenen und glücklich erschöpften Kindern und Eltern gegen 15.30 Uhr. Auch in der Winterpause geht es weiter mit dem Tennisspiel beim Tennis-Club Zimmern-Horgen. Der Jugendtrainer bietet mittwochs und freitags Training in der Horgener Sporthalle sowie jederzeit in Absprache nach privater Hallenanmietung an.