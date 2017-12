Zimmern Kampfansage an hartnäckige Mikroben

Das wissen die Schüler der Grund- und Werkrealschule Zimmern spätestens seit einer Aktion zur richtigen Händehygiene am Dienstag. Claudia Letze und Daniel Peter vom Gesundheitsamt Rottweil vermittelten den Dritt- und Viertklässlern spielerisch an Lernstationen, wie und warum Hände sorgfältig gewaschen werden müssen.

So staunten die Schüler, als sie ihre mit einer fluoreszierenden Waschlotion eingeriebenen Hände in eine Zauberbox hielten: Das Schwarzlicht enthüllte, an welchen Stellen die Hände nicht ordentlich eingeseift worden waren. Diese Stellen blieben nämlich auf der Haut dunkel.

Eine andere Station verdeutlichte, wie wichtig das gewissenhafte Abtrocknen ist. Die Kinder erfuhren, dass auf feuchter Haut Mikroben genauso hartnäckig haften wie der Sand, in den sie ihre nassen Hände drückten. Alle 20 Minuten verdoppelt sich die Anzahl der Bakterien in feuchtwarmer Umgebung. Verblüfft stellten die Schüler an der Rechenstation fest, welche Mengen sich in zwei oder drei Stunden bilden können.