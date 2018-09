Zimmern Jugend beweist ihr Können in nur 15 Minuten

Zimmern-Horgen. Zum Sommerfest hatte die Feuerwehrabteilung Horgen eingeladen. Das Festzelt füllte sich mit Mitgliedern, Freunden und Gönner der Floriansjünger. Vom regnerischen Wetter und den herbstlichen Temperaturen ließen sich die Besucher nicht abhalten, und bereits am späten Vormittag füllte sich das Festzelt, in der Parkstraße. Am Nachmittag absolvierte die Jugendfeuerwehr der Gesamtwehr eine Schauübung. Übungsannahme war ein Feuer, das direkt neben der Horgener Festhalle ausgebrochen war. Unter Anleitung von Jugendwart Andreas Roth setzte eine kleine Zuschauerin per Handy den Notruf bei der Integrierten Leitstelle in Rottweil ab.