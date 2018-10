Zimmern Haushalt: Erfreuliche Entwicklung

Es ist in Zimmern nichts Neues: Die Gewerbesteuer (plus 1,55 Millionen Euro) und die Schlüsselzuweisungen (plus 168 000 Euro) lassen vor allem die Einnahmen in die Höhe schnellen. Die Gewerbesteuer liegt momentan mit 1,55 Millionen Euro über dem Planansatz. Diese erfreuliche Entwicklung führt auch zu einer Erhöhung der Gewerbesteuerumlage. Geringer als geplant (minus 60 000 Euro) wird dieses Jahr vermutlich die Kreisumlage ausfallen.