Zimmern Firma Keim verlegt Firmensitz komplett nach Zimmern

Das Werk im Zimmerner Lachengrund ist mit rund 75 Mitarbeitern fast dreimal so groß wie das Mutterwerk in Warmbronn. "Es ist eine strategische Entscheidung gewesen, und die trifft man meistens nicht mit dem Herzen", zitiert die Leonberger Kreiszeitung den Inhaber Christoph Keim. Es mache keinen Sinn, in einem "so schönen Wohngebiet wie Warmbronn Industrie zu entwickeln, das muss an einem Standort geschehen, der die Voraussetzungen dafür bietet, und das ist nun mal der in Zimmern."

Den Mitarbeitern in Warmbronn sei die Standortentscheidung bereits vor einem Jahr mitgeteilt worden. Sie werden künftig mit Kleinbussen zum neuen Arbeitsplatz nach Zimmern gebracht, so der Geschäftführer.

Die Firma Keim beschäftigt sich mit der Verarbeitung transparenter Kunststoffe. Das spezielle Verfahren, mit dem Kunststoff in die gewünschte Form gebracht wird, entwickelte Chemiker Hans Keim, der 1946 zusammen mit Emil Hascher die Firma Hascher & Keim Chemie gründete. 1958 kam die Verarbeitung thermoplastischer Kunststoffe hinzu.