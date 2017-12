Zimmern Bald Karotten statt heißer Rhythmen

Zum Motel äußerte anfangs Ratsmitglied Thomas Bausch Bedenken. "Nicht, dass dort eine Entwicklung eintritt, die wir in Zimmern nicht wollen, sie wissen schon, was ich meine", deutete der Flözlinger Gemeinderat an, ohne sich konkreter auszudrücken. Doch seine Befürchtungen wurden am Ratstisch schon verstanden. Das Motel werde Übernachtungsmöglichkeiten für Montagearbeiter und Außendienstkräfte bieten, was auch für das naheliegend Gewerbegebiet Inkom sehr wichtig sei und keinen anderen Markt abdecken, wiegelte Bürgermeisterin Carmen Merz ab. Auch Elke Müller wollte mit ihrer direkten Nachfrage geklärt wissen, ob dort eventuell ein "Stundenhotel" entstehen könnte. Vergnügungsstätten seien im Bebauungsplan für den gegenüberüberliegenden Bereich, dort ist unter anderem McDonalds ansässig, ausgeschlossen, erklärte Haller. Gegebenenfalls könnte dieser Ausschluss auch in den Bebauungsplan Bereich "Großer Grund/Lindenstraße" aufgenommen werden, so der Hinweis des Bauamtsleiters. Die Bürgermeisterin ergänzte dazu: "Wir gehen davon aus, dass wir nicht reagieren müssen".

Bauamtsleiter: Plan ist im grünen Bereich

Sehr erfreut über die Entwicklung zeigte sich Ratsmitglied Timo Weber: "Jahrelang haben wir nach einem Investor für Übernachtungsmöglichkeiten gesucht, der Bedarf dafür ist absolut da". Er konnte nicht nachvollziehen, dass aus dem Gremium spontan Bedenken kamen.

Eine Frage warf auch der geplante Bio-Lebensmittelmarkt auf. "Ist mit einem Einspruch der Stadt Rottweil zu rechnen", wollte Ratskollege Winfried Praglowski wissen und richtete seinen Blick zum Bauamtsleiter. Ein Markt unter 800 Quadratmetern Verkaufsfläche sei grundsätzlich im Gewerbegebiet zulässig, antwortete Haller. Mehr könne er dazu nicht sagen, "das entzieht sich meiner Kenntnis".

Das heutige "Fame" wurde 1985 als Großdiskothek von Gerhard Bamberger aufgebaut und anfangs auch von ihm betrieben. Das "Discoland" war damals überhaupt die erste größere Diskothek in der Region. Bamberger war Pionier in dieser fortan boomenden Unterhaltungsbranche. Weitere Lokale in der Region folgten.

Bereits 1988 verkaufte der Unternehmer das "Discoland" wieder. Altbürgermeister Gustav Kammerer erinnert sich: "Dort stand zuerst längere Zeit eine Bauruine. Die Entwicklung ist schon einmalig gewesen", blickt Kammerer zurück.