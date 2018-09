Zimmern Autobahntrasse trennendes Element

Die Recherche für den zweiten Band sei etwas einfacher, da die Protokolle in lateinischer Schrift verfasst sind. Allerdings habe die Fülle des Materials zugenommen. Schwer muss sich also durch wesentlich mehr Papier arbeiten, als beim ersten Band. "Und es ist ja auch ganz wichtig, so zu schreiben, dass es für alle interessant ist, und dass die Themen vorkommen, die die Leute interessieren. Man muss sich überlegen wie weit man in die Tiefe geht, ohne den Leser abzuschrecken." Das sei manchmal eine Herausforderung. "Da muss ich mich auf mein Gefühl verlassen und auf meine Frau."

Etwa 300 Seiten soll der zweite Band der Chronik haben. 150 Seiten hat Schwer bereits geschrieben. "Hinzu kommen aber noch Bilder und viele Tabellen", sagt er. Aber bis das Buch in den Druck geht, hat er ja noch ein Weilchen Zeit.

Aufwendige Recherche

Und die wird er auch benötigen, denn die Recherche ist aufwendig. Er hat den Inhalt in die Bereiche Wirtschaft, Soziales, Vereine, Schule und Kirche eingeteilt. Als schwieriges Kapitel bezeichnet Schwer die Zeit zwischen 1945 und 1949. "In dieser Zeit war Zimmern sehr belastet. Die Flak war von den Franzosen besetzt, viele Wohnungen beschlagnahmt. Zudem gab es in der Gemeinde viele Heimatvertriebene. Im Jahr 1961 hatten 25 Prozent der Einwohner keine Zimmerner Wurzeln".

Genauer beleuchtet habe er auch, wo die Zimmerner beruflich tätig waren und wie die Gemeinde sich von einem landwirtschaftlich geprägten Ort über ein Arbeiterdorf bis hin zu einer Dienstleistungsgemeinde entwickelt hat. "Enden soll die Chronik mit dem INKOM", plant Schwer. Aber bis er so weit ist, wird wohl noch etwas Zeit vergehen und noch so manche Anekdote ans Licht kommen.