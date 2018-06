Zimmern o. R. Der Jahresausflug der Diakonischen Fördergemeinschaft-Nachbarschaftshilfe Zimmern führte nach Bärenthal-Gnadenweiler auf dem Heuberg. Dort besuchte die Gruppe die Wallfahrtskapelle Maria Mutter Europas und bekam dabei eine Führung. Durch die Initiative des Beuroner Mönchs und langjährigen Pfarrers von Bärenthal Pater Notker Hiegl konnte die Kapelle 2007 allein mit Spendengeldern erbaut werden. Der Künstler Helmut Lutz aus Breisach schuf die Kapelle. Die Form des Gebäudes versinnbildlicht die Arche Noah. Statt eines Kirchturms weist die Hand Gottes zum Himmel. Im Innenraum der Kapelle sind der Korpus des gekreuzigten Jesus aus Holz und mit Armen aus Metall, eine barocke Muttergottesstatue aus der Schweiz und der Altar aus Bärenthaler Tuffstein in Form eines Schiffsbugs zu sehen. Das Deckenbild und die Scheiben sind mit vielen Ornamenten und Bildern versehen. Zum Abschluss wurde in der Kapelle noch ein Marienlied gesungen. Anschließend konnte die Gruppe nach kurzem Sparziergang zum Rauhen Stein in Irndorf die Aussicht ins Donautal genießen. Die Fahrt ging dann weiter nach Schwenningen/Heuberg, dort ließ man den Tag im Gasthaus Adler ausklingen.