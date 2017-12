Zimmern Abböschung mit Auflagen

Christine Löffler trug pflanztechnische Gesichtspunkte vor. Der Bauherr müsse Sorge tragen, dass die Bepflanzung in den Trögen anwachsen und sich halten könne, forderte sie. Der Bereich müsse zugewachsen aussehen, lautete der allgemeine Tenor. Dies sei nur zu erreichen, wenn die Tröge in einem entsprechenden Versatzmaß angeordnet würden, bemerkte Wolfgang Schmutz. Ansonsten verbliebe nicht genügend Pflanzfläche. Diese Anregung fand sich im vom Bauamtsleiter Otto Haller formulierten Beschlussvorschlag wieder. Die Steine müssen jetzt so versetzt werden, dass die Hälfte des Pflanztrogs bepflanzt werden kann. Der anwesende Bauherr nahm davon Kenntnis, auf was es dem Gremium bei dieser Abböschung ankommt. Die Ratsmitglieder Winfried Praglowski und Elke Müller konnten sich damit nicht anfreunden und versagten der Befreiung die Zustimmung.