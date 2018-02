Zimmern 13-Jähriger setzt Küche in Brand

Zimmern - Er wollte sich etwas zu Essen machen und setzte dabei die Küche in Brand: Die Feuerwehrabteilung Zimmern rückte am Freitag zu einem Brand in der Lindenstraße aus. Ein 13 Jahre alter Junge, der mit seiner Familie in dem Haus wohnt, war allein zu Hause und wollte sich etwas zu Essen machen, als die Pfanne Feuer fing.