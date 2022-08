Feuerwehr löscht Flächenbrand in Hausach

1 Die Einsatzkräfte konnten das Feuer eindämmen. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Eine glühende Zigarettenkippe dürfte nach bisherigen Erkenntnissen am Dienstagnachmittag einen Flächenbrand "Im Mühlegrün" in Hausach ausgelöst haben.















Hausach - Einsatzkräfte der Feuerwehr Haslach waren gegen 16.30 Uhr schnell zur Stelle und konnten die Brandfläche auf etwa 100 Quadratmeter eindämmen.

Vorherige Löschversuche des mutmaßlichen Verursachers waren gescheitert, wie die Polizei mitteilt. Der 26-Jährige wollte das Feuer zunächst austreten, was allerdings ebenso wenig von Erfolg gekrönt war, wie die Flammen mit Hilfe von Wassereimern zu bekämpfen.

Die Polizei weist auf die derzeit hohe Brandgefahr im Zusammenhang mit der bestehenden Trockenheit hin und gibt folgende Hinweise:

Keine Zigarettenreste fortwerfen! Dies gilt auch für die Autofahrt durch oder entlang eines Waldes!

Kein offenes Feuer im Wald oder in Waldnähe, außer an hierzu ausdrücklich ausgewiesenen Plätzen. In Wäldern gilt ein allgemeines Rauch- und Feuerverbot.

Einen Grill auf festem, nichtbrennbarem Untergrund kippsicher und in sicherer Entfernung zu Waldflächen und Buschwerk aufstellen. Besondere Vorsicht ist bei starkem Wind geboten.

Besondere Vorsicht beim Abflammen von Unkraut, insbesondere in der Nähe von Hecken und Buschwerk. Löschmittel bereithalten. Gasbrenner am besten gar nicht verwenden.

Nicht mit dem Fahrzeug über entzündlichem Untergrund parken! Der Katalysator eines Kraftfahrzeugs erhitzt sich stark und kann einen Brand auslösen! Benutzen Sie nur ausgewiesene Parkflächen!

Parken Sie nicht in Anfahrtswegen der Feuerwehr (insbesondere zum Wald). Halten Sie Feuerwehrzufahrten stets frei.