Zeugensuche in Oberreichenbach

1 Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. (Symbolbild) Foto: pattilabelle – stock.adobe.com

Mehrere Scheiben von drei Autos sind am Freitagabend in der Weinstraße in Oberreichenbach zerstört worden.















Oberreichenbach - Gegen 23:20 Uhr verständigte ein aufmerksamer Bürger die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie ein Mann mit einem Gegenstand in der Hand auf die geparkten Fahrzeuge losging. Der Zeuge verfolgte den Täter noch über die Birkenstraße. Eine anschließende Fahndung blieb ergebnislos. Am Ende der Birkenstraße wurden außerdem drei Flaschen mit alkoholischem Inhalt aufgefunden, die zuvor in der Weinstraße entwendet worden waren.

Der gesuchte Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden: Seine Größe wird auf ungefähr 1,75 bis 1,80 Meter geschätzt, sein Alter auf etwa 40 Jahre. Der Mann war zur Tatzeit mit einem grauen Anzug bekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Calw unter der Telefonnummer 07051/161-3511 zu melden.