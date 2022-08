Zeugen in Rottweil gesucht

1 Geschädigte können sich bei der Polizei in Rottweil melden. Foto: © Gerhard Seybert – stock.adobe.com

Zerstörungswut mitten in der Stadt: Die Polizei glaubt, dass es noch weitere Geschädigte gibt.















Rottweil - Zeugen gesucht – und weitere Geschädigte: In der Nacht zu Freitag haben Unbekannte in Rottweil gegen 1.30 Uhr mehrere Autos beschädigt. Die Täter waren in der Gegend um Kaiserstraße, Hegauweg, Brugger Straße und Waldtorstraße unterwegs.

Die Polizei sucht Zeugen des Geschehens sowie weitere Geschädigte. Hinweise erbeten an die Polizei Rottweil unter 0741/47 70.