1 Dieser alte Gebäudeflügel wird durch einen eingeschossigen Neubau ersetzt, in dem künftig eine gynäkologische Praxis des Ortenau MVZ die Angebote des Zentrums für Gesundheit Oberkirch ergänzen wird. Foto: Ortenau-Klinikum

Da der linke Flügel des Zentrums für Gesundheit Oberkirch Mängel aufweist, wird dieser abgerissen und durch ein einstöckiges Gebäude ersetzt. Darin soll später die gynäkologischen Versorgung gesichert werden. Kostenpunkt: rund 1,2 Millionen Euro.









Link kopiert



Der Ausbau und die Modernisierung des Zentrums für Gesundheit in Oberkirch geht weiter. Darüber informiert die Stadt Offenburg in einer Mitteilung. Demnach habe der Verwaltungsrat des Ortenau-Klinikums einstimmig beschlossen, den linken Gebäudeflügel auf dem ehemaligen Klinikgelände, in dem unter anderem die Verwaltung untergebracht war, abzureißen und durch einen eingeschossigen Neubau zu ersetzen.