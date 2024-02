„ZDF Magazin Royale“: Stuttgarter Youtuberin kritisiert Böhmermann

Die Stuttgarterin Alicia Joe veröffentlicht auf Youtube regelmäßig Videos zu gesellschaftskritischen Themen. Nun hat sie sich Jan Böhmermanns Satiresendung „ZDF Magazin Royale“ vorgeknöpft – und kommt zu einer provokanten These.

Die Stuttgarter Youtuberin Alicia Joe hat sich in ihrem neuesten Video den Satiriker Jan Böhmermann und dessen „ZDF Magazin Royale“ vorgeknöpft. Sie wirft ihm vor, falsche Fakten verbreitet, bewusst Fakten weggelassen zu haben und Doppelmoral zu zeigen. Das über 50 Minuten dauernde Video, das sie auf ihrem Youtubekanal unter dem provokanten Titel „Wie das Magazin Royale Nazis in die Karten spielt“ veröffentlichte, hat bereits über 750 700 Aufrufe.

„Das ‚ZDF Magazin Royale’ gehörte lange Zeit zu meinen absoluten Lieblingssendungen“, stellt sie anfangs klar. Umso enttäuschter sei sie nun über die Entwicklung. Die 28-Jährige kritisiert, dass bei einzelnen Shows des Satirikers Fehler auftauchten, die aber im Nachhinein nicht richtig gestellt wurden. Sie unterstellt dem „ZDF Magazin Royale“ sogar, die Fakten bewusst anders darzustellen, beziehungsweise wegzulassen, um die jeweilige These der Sendung zu stützen. Dazu zeigt sie einige Ausschnitte aus dem Satiremagazin, die sie dann mit ihren eigenen Recherchen widerlegt.

Ob Böhmermann nun Wikipedia angreift, Hetze gegen Transmenschen thematisiert oder die Ehe als patriarchalisches System darstellt – Alicia Joe geht davon aus, dass Böhmermann denjenigen, die er eigentlich verteidigen will, einen Bärendienst erweist. Denn: wenn Fakten falsch dargestellt werden, so Joe, sei das Wasser auf den Mühlen derer, die seriösen Medien Lügen vorwerfen. Im Falle der Transmenschen behauptet Böhmermann etwa, dass es wissenschaftlicher Konsens sei, dass es mehr als zwei biologische Geschlechter gebe. Er beruft sich dabei auf einen Artikel des Tagesspiegel, der eine Biologin zitiert. Diese ist jedoch in dem Artikel falsch zitiert worden, belegt die Youtuberin anhand einer Aussage der Biologin auf Twitter.

Die Stuttgarterin kommt am Ende ihres Videos zu der These, dass Personen, die sich selbst als „woke“ empfinden, immer mehr Menschen ausschließen, indem sie sie vorschnell beispielsweise in die Nazi-Ecke stellen. Die Ausgeschlossenen würden sich mit der Zeit nicht mehr gehört fühlen und würden dadurch leichter empfänglich für Gruppen mit rechtsradikaler Gesinnung, die alle mit Kusshand aufnehmen. Dies wirft sie auch dem Satiriker Böhmermann vor, der mit seinen Zuspitzungen ihrer Meinung nach ebenfalls dazu beitrage, zu spalten.

In den zahlreichen Kommentaren unter ihrem Video loben sie viele für die ausführlichen Recherchen, die differenzierte Darstellung und die – aus Sicht der Kommentierenden – berechtige Kritik an Böhmermann und seiner Sendung. Andere weisen jedoch auch darauf hin, dass Alicia Joe selbst manches stark vereinfacht darstellt.

ZDF weist Kritik zurück

Das ZDF weist die Kritik auf Anfrage unserer Zeitung zurück. „Das ‚ZDF Magazin Royale’ arbeitet nach den allgemein anerkannten journalistischen Grundsätzen und Standards. Dabei wird auch die Berichterstattung anderer Medien regelmäßig aufgegriffen“, erklärt Pressesprecherin Jessica Zobel. Satirische Zuspitzungen seien ein wichtiges Stilmittel der Sendung. Dessen ungeachtet entstünden sämtliche Ausgaben des „ZDF Magazin Royale“ auf der Grundlage ausführlicher und fundierter Recherchen – wenn Tatsachenbehauptungen enthalten sind, seien diese auch belegbar. „Bei der Frage der biologischen Geschlechter orientieren sich die in der genannten Ausgabe getroffenen Aussagen am Wissensstand der Evolutionsbiologie“, so Zobel.

Youtube-Hit mit Gendersprache

Alicia Joe, die mit bürgerlichem Name Alicia Joester heißt, veröffentlicht regelmäßig Videos zu gesellschaftskritischen Themen. Am erfolgreichsten war bisher ihr Beitrag zu geschlechtergerechter Sprache aus dem Jahr 2022, der 2,5 Millionen Aufrufe hatte. In dem halbstündigen Video erklärt sie, warum Gendersprache ihrer Meinung nach scheitern wird. Außerdem ist sie Autorin des Buchs „Falsche Vorbilder: Wie Influencer uns und unsere Kinder manipulieren“, das es in die Spiegel-Bestsellerliste schaffte. Ursprünglich erreichte sie mit Schminktutorials auf ihrem Youtube-Kanal „Alice im Beautyland“ eine gewisse Bekanntheit. Ihr Kanal „Alicia Joe“ zählt 647 000 Abonnenten.