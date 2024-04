1 In fast jedem Gebäude der ehemaligen Seniorenpflege sind die Fenster eingeschlagen, alle Türen stehen auf und es gibt Graffiti. Foto: Marschal

Unbefugte haben sich auf dem Gelände des ehemaligen Pflegeparks aufgehalten, auch wurde das Areal immer wieder trotz Zaun als Abkürzung benutzt. Doch das ist nicht der Grund dafür, dass die Häuser massiv beschädigt sind.









Seit Mitte Juni 2022 ist die Seniorenpflege am Ortsausgang in Richtung Ratshausen geschlossen. Gut anderthalb Jahre später sind die Gebäude heruntergekommen und an jedem der Häuschen sind Fenster eingeschlagen, Türen stehen sperrangelweit offen. Dass sich dort immer wieder Unbefugte herumgetrieben haben, zeigen die Graffiti an den Wänden, die auch im Inneren der Gebäude zu sehen sind.