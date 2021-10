1 Auf der B28 von Ergenzingen in Richtung Eutingen staute sich am Dienstagnachmittag der Verkehr. Foto: Gezener

Ein Unfall auf der A81 hat zu zahlreichen Staus in Horb und Umgebung geführt. Auf der Autobahn war es zu einem Unfall mit zwei Lastwagen gekommen.















Link kopiert

Zahlreiche Autofahrer sind heute Nachmittag auf den Straßen in und rund um Horb stecken geblieben. Nach einem Unfall auf der Autobahn zwischen Rottenburg und Horb musste die Fahrspur in Richtung Singen gesperrt werden. Der Umleitungsverkehr füllte die Straßen in Ergenzingen, Eutingen und Horb. So staute sich der Verkehr auf der Bundesstraße B 32 in der Ortsdurchfahrt Horb, aber auch auf der Bildechinger Steige. Auf der Autobahn war es zu einem Unfall mit zwei Lastwagen gekommen. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Lkw auf dem Standstreifen gehalten. Ein nachfolgender Sattelschlepper merkte dies zu spät und streifte den Lastwagen. Dabei geriet der Sattelschlepper außer Kontrolle und stellte sich quer auf die Fahrbahn. Der Fahrer wurde schwer verletzt von einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Laut Polizei ist die Autobahn mittlerweile wieder für den Verkehr freigegeben. Weil die Leitplanken repariert werden müssen, werden jedoch die jeweils linken Spuren der Autobahn über Nacht auf Höhe der Unfallstelle in beiden Richtungen gesperrt, so die Polizei.