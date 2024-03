1 Eine Warnung des Regierungspräsidiums Tübingen an den Zollernalbkreis , sich mit dem Bahnprojekt finanziell zu übernehmen, sorgt hierzulande für Unmut. Foto: Kauffmann

Mit Schärfe haben sowohl der Zweckverband Regional-Stadtbahn Zollern-Alb als auch das Landratsamt in Balingen auf eine an den Zollernalbkreis gerichtete Warnung des Regierungspräsidiums (RP) Tübingen reagiert, sich finanziell zu übernehmen.









Der Kassandraruf aus Tübingen war bereits in der Kreistagssitzung am Montag mit Unmut quittiert worden: Es hätte dieser Belehrungen durch das Regierungspräsidium nicht bedurft, erklärte Landrat Günther-Martin Pauli und legte in einer späteren Stellungnahme noch mal eine Schippe drauf, indem er – im Bild bleibend – von „Entgleisungen des Regierungspräsidiums Tübingen“ sprach.