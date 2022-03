1 Die württembergische Landessynode hat mit der Wahl des neuen Bischofs begonnen. Foto: Landeskirche/Gottfried Stoppel

Die württembergische Landessynode hat mit der Wahl des künftigen Landesbischofs begonnen. Nach den ersten beiden Wahlgängen gibt es Beratungsbedarf.















Bei der Wahl zum württembergischen Landesbischof hat in den ersten beiden Wahlgang erwartungsgemäß keiner der drei Kandidaten die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit erhalten. Die meisten Stimmen in der evangelischen Landessynode konnte der Chef der Zieglerschen Diakonie in Wilhelmsdorf, Gottfried Heinzmann, auf sich vereinen. Allerdings verlor er zwischen dem ersten und dem zweiten Wahlgang eine Stimme, kam erst auf 38 und dann nur noch auf 37 Stimmen. Profitieren konnte Ernst-Wilhelm Gohl, Dekan am Ulmer Münster. Mit 18 und dann 19 Stimmen landete er gleichwohl nur auf Platz drei. Den zweiten Platz erreichte in beiden Wahlgängen die Studieninspektorin am Tübinger Stift, Viola Schrenk, mit jeweils 30 Stimmen.

Die Stimmabgabe im Stuttgarter Hospitalhof erfolgte damit weitgehend entlang der im Kirchenparlament vertretenen Gruppierungen. Heinzmann konnte sich wie erwartet die Stimmen des als konservativ geltenden Gesprächskreises „Lebendige Gemeinde“ und der für Reformen eintretenden „Kirche für Morgen“ sichern. Schrenk erhielt die Stimmen der liberalen „Offenen Kirche“, Gohls Ergebnis entspricht dem Stimmenanteil der Mittelgruppierung „Evangelium und Kirche“, deren Vorsitzender er ist. Die württembergische Landessynode ist in Fraktionen, so genannte Gesprächskreise aufgeteilt, ein deutschlandweites Alleinstellungsmerkmal.

Wie geht es weiter?

Nach dem zweiten Wahlgang beantragte der Gesprächskreis „Offene Kirche“ eine Unterbrechung zur Beratung. Dies könnte die Chancen von Gohl als Kompromisskandidat steigern. Laut dem Prozedere scheidet nach dem dritten Wahlgang der Letztplatzierte aus, nach zwei weiteren Wahlgängen wird das Feld noch einmal reduziert. Reicht es für den verbliebenen Bewerber dann immer noch nicht für eine Zwei-Drittel-Mehrheit, muss der Nominierungsausschuss über den weiteren Fortgang entscheiden. Der amtierende Landesbischof Frank Otfried July erreicht im Juli die Altersgrenze von 68 Jahren. Er war 2005 bereits im ersten Wahlgang ins Amt gewählt worden. Der künftige Amtsinhaber wird für eine Amtszeit von zehn Jahren gewählt.