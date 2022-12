1 Zu Silvester wird nicht nur viel fotografiert, viele senden ihren Lieben auch nette Grüße. Foto: imago/Westend61/imago stock&people

Einfach nur „Frohes Neues Jahr“ zu schreiben ist langweilig. Wir haben Tipps und Textvorschläge für Silvestergrüße via Smartphone.















Der Jahreswechsel ist eine gute Gelegenheit, sich mal wieder bei alten Freunden oder Verwandten zu melden. Schnell und unkompliziert geht das mit einem kurzen Gruß und guten Wünschen über einen Messengerdienst wie WhatsApp, Telegram oder Signal.

Auf das richtige Timing kommt es an

Wann ist der richtige Zeitpunkt für Neujahrsgrüße? Die Nachricht schon am frühen Silvesterabend zu verschicken hat den Vorteil, dass die guten Wünschen dann auf jeden Fall ankommen – unabhängig von der Belastung des Handynetzes und dem Zustand des Adressaten. Andererseits ist ein Timing genau um 0 Uhr auch nicht zu verachten, denn einen passenderen Zeitpunkt gibt es wohl kaum. Doch der Versand um Mitternacht kann zum einen stressig werden und lenkt zum anderen von den Menschen ab, die physisch anwesend mit einem feiern. Also besser das Handy zum Jahreswechsel zur Seite legen und die Grüße ein paar Stunden vorher oder erst am 1. Januar verschicken.

Welche Emojis kann man verwenden?

Die einen mögen sie, die anderen hassen sie, doch Emojis sind aus Textnachrichten nicht mehr wegzudenken. Passend zu Neujahr und Silvester gibt es jede Menge Symbole, die Glück verheißen oder für Feiern stehen:

🥂 Sektgläser

🍀 Kleeblatt

🐖Schweinchen

🎆Feuerwerk

✨ Sterne

♥️ Herzen

🍾 knallende Korken...

Man kann auch Nachrichten nur aus Symbolen zusammenstellen.

Neujahrswünsche für Eilige

Vermutlich verschicken viele Menschen zum Jahreswechsel Grüße, daher ist es sicher eine gute Idee, sich kurz zu fassen und eine klare Botschaft zu senden, knackig formuliert. Im Netz gibt es viele Vorschläge für prägnante Neujahrswünsche, hier sind unsere Favoriten:

„3, … 2, … 1, … Frohes neues Jahr! Für 2023 wünsche ich Dir alles Glück der Welt.“

„Frohes Neues! Und vergiss nicht, am Ende der Silvesterparty ein Selfie von Dir zu machen. Dann hast Du im Neuen Jahr immer etwas zu lachen.“

„2022 ist vorbei, du weißt Bescheid! Jetzt kommt 2023 reingeschneit. Frohes Neues!“

„Ich wünsche Euch 1 Jahr Gesundheit, 12 erfolgreiche Monate, 52 schöne Wochen, 365 wundervolle Tage, 8760 angenehme Stunden und 525600 glückliche Minuten.“

„365 new days, 365 new chances.“

„Gib jedem neuen Jahr die Chance, das Schönste deines Lebens zu werden.“

Neujahrswünsche für Witzbolde

Die Botschaft muss zum Absender passen. Für Menschen mit einem ganz speziellen Humor haben wir hier ein paar Vorschläge für Neujahrsgrüße:

„Bevor ich total betrunken bin, auf der Bar tanze, mein Handy verliere, mich ausziehe und verhaftet werde wünsche ich lieber jetzt schon mal alles Gute zum neuen Jahr!“

„An alle Menschen die mich diese Jahr schon nicht ausstehen konnten: nächstes Jahr lege ich noch einen drauf.“

Neujahrswünsche für Klugscheißer

Natürlich gibt es auch jede Menge Sprüche von klugen Menschen zum neuen Jahr. Wer mit etwas Bildung punkten möchte verschickt passende Zitate. Hier sind unsere Favoriten:

„Das neue Jahr sieht mich freundlich an, und ich lasse das alte mit seinem Sonnenschein und Wolken ruhig hinter mir.“ (Johann Wolfgang von Goethe, 1749–1832, in einem Brief an Johann Kaspar Lavater, 1783)

„Ein Optimist bleibt bis Mitternacht auf, um das neue Jahr zu sehen. Ein Pessimist bleibt auf, um sicherzustellen, dass das alte Jahr geht.“ (William E. Vaughan, 1915–1977))

„Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen.“ (Antoine de Saint-Exupéry, 1900–1944, in „Die Stadt in der Wüste“)

„Begrüße das neue Jahr vertrauensvoll und ohne Vorurteile, dann hast du es schon halb zum Freunde gewonnen.“ (Novalis, aka Georg Philipp Friedrich von Hardenberg, 1772 – 1801)

„Es gibt bereits alle guten Vorsätze,wir brauchen sie nur noch anzuwenden.“ (Blaise Pascal, 1623–1662)

„Jetzt sind die guten alten Zeiten, nach denen wir uns in zehn Jahren zurücksehnen.“ (Peter Ustinov, 1921–2004)

Gedichte

Wie wäre es mit einem kleinen Mehrzeiler? Hier sind die schönsten Gedichte zu Silvester, jeweils auf eine prägnante Strophe gekürzt:

Ein neues Buch, ein neues Jahr

Was werden die Tage bringen?

Wird’s werden, wie’s immer war

Halb scheitern, halb gelingen? (Theodor Fontane)

Die Zeit verrinnt. Die Spinne, spinnt

In heimlichen Geweben.

Wenn heute nacht ein Jahr beginnt,

Beginnt ein neues Leben. (Joachim Ringelnatz)

Wie wäre es mit einem netten GIF?

Die Abkürzung GIF steht für „Graphics Interchange Format“ – darunter versteht man mini-kurze lustige Filmchen, die man auch sehr gut zu Silvester verschicken kann. Hier ein paar Vorschläge.

Ein Klassiker, den man zu jedem festlichen Anlass brauchen kann, ist Leonardo DiCaprio, der in einer Szene des Films „The Great Gatsby“ sein Glas erhebt.

via GIPHY

Immer gut für für alle Adressaten passend ist der klassische „Frohes neues Jahr“-Spruch.