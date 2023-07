1 Die zwei Schwarzwaldmädel aus dem Kirnbachtal wurden 1929 für eine Kunstausstellung gefertigt. Aufgrund seines Stils erlangte das Bild überregionale Aufmerksamkeit. Foto: Schrader

Kommen die Trachtenmädchen heim? Ein Bild des umstrittenen Wolfacher Künstlers Eduard Trautwein steht zum Verkauf. Die Stadt hat signalisiert, die Kosten für den Kauf übernehmen zu wollen. Bürgermeister Thomas Geppert erklärt warum.









Eduard Trautwein zählt im Kinzigtal zu den bekanntesten Künstlern des 20. Jahrhunderts. Seine Wandgemälde zieren auch die Rathäuser in Schiltach und Wolfach – doch gerade diese beiden im Dritten Reich entstandenen Werke stehen auch für die Verstrickung des Künstlers als NSDAP-Mitglied in das düsterste Kapitel der deutschen Geschichte, waren sie in in ihrer ursprünglichen Form doch ganz im Sinne der Blut- und Bodenideologie der NSDAP gehalten.